Россиянам рассказали, опасно ли ловить снежинки ртом

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев рассказал, почему опасно ловить снежинки ртом. Об этом информирует «Москва 24».

Наступили холода, и на улице пошел снег. В детстве каждый любил ловить снежинки ртом, но не все задумываются о том, опасно ли это. По словам специалиста, человек в таком случае рискует получить простудное заболевание.

Как оказалось, снежинки в этом не виноваты. Все дело в воздухе.

«Если долго ловить снежинки ртом, то можно простудиться. Но не от снежинок, а из-за того, что при дыхании через рот воздух не согревается. Он согревается через нос. Если на холоде дышать ртом, то больше шансов заболеть», – объяснил Алексей Хухрев.

Врач также напомнил о том, что в больших городах в атмосфере могут находиться загрязняющие элементы. Мы можем не заметить микроскопические фрагменты резины от покрышек и стертый асфальт. Снежинки пролетают через это облако и загрязняются. Но на них мало вредных элементов, поэтому снежинки не должны нести вред организму человека.

По словам Хухрева, намного опаснее просто простудиться или врезаться в кого-нибудь, пока ловишь снежинки и не замечаешь ничего вокруг.

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