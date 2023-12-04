Россиянам рассказали, как избежать обморожений при резком похолодании

Россию накрыли сильные морозы. В некоторых регионах температура воздуха упала до минус 47 градусов. А это значит, что велика опасность заполучить обморожение конечностей. Как этого не допустить, рассказали в пресс-службе окружного ГУ МЧС по ЯНАО.

Существует ряд правил, которых стоит придерживаться зимой. В особенности, когда наблюдается пурга, метель, снегопад, сильный холод и ветер.

1. В сильный мороз без необходимости не покидайте дом.

2. Всегда выходите на улицу с сухими волосами. Не стоит этого делать после принятия ванны или душа.

3. Отбросьте все модные тенденции и отдайте предпочтение теплу. Лучше быть «капустой», чем потом лежать в больнице.

4. Избегайте вредных привычек. Алкоголь дает ложное чувство тепла внутри, а курение обеспечивает отток крови от кончиков пальцев.

5. Выходите на улицу только после приема пищи, а не на голодный желудок.

6. Отдавайте предпочтение удобной и теплой обуви.

7. Обязательно используйте варежки, шапку и шарф.

8. В мороз не надевайте металлические украшения.

9. Двигайтесь как можно активнее, при признаках переохлаждения зайдите в любое теплое место.

10. Постарайтесь не находиться на морозе больше 15-20 минут.

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Источник: Ura.ru