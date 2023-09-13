Россиянам посоветовали избегать готовых блюд из сервисов доставки

Массовые отравления готовой едой зафиксировали в нескольких городах России. Иногда все заканчивается летальным исходом, как в Калужской области, где 23-летняя девушка погибла после употребления в пищу шаурмы. Кроме того, более 100 человек отравились готовой едой из службы доставки в Санкт-Петербурге. Гастроэнтеролог Дарья Елиневская на фоне этих случаев посоветовала россиянам отказаться от уже приготовленных блюд из различных сервисов, передает «Мир 24».

Все дело в том, по словам специалиста, что готовая еда имеет свойство портиться. Например, производители могут закупать ее в больших количества и при этом хранить в теплом помещении, что является грубым нарушением санитарных норм. В таком случае заряд сальмонелл может увеличиться в несколько раз. Чтобы избежать каких-либо негативных последствий, лучше всего готовить пищу самостоятельно, резюмировала Елиневская.

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