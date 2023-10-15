Россиян предупредили об опасном хрусте шеи

Остеопат Александр Евдокимов рассказал о возможных причинах грубого паталогического хруста в шее.

По его словам, хруст может быть связан с отложением солей и остеофитов, а также смещением позвонков относительно друг друга. Эксперт заявил, что в случае появления данных симптомов необходимо обратиться к врачу.

Евдокимов отметил, что остеофиты могут вызывать повреждения мягких тканей, сосудов, раздражение нервных тканей и вызывать болевые ощущения в шейном отделе позвоночника при определенных движениях. Таким образом, грубый хруст в шее, особенно у людей с сидячей работой, является тревожным симптомом.

Однако у людей с худощавым телосложением хруст в шее является гиперподвижностью позвонка. Это не является патологией, но требует осмотра специалиста, пишет News.ru.

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