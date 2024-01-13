Российские врачи поставили на ноги 101-летнего ветерана после перелома бедра

В подмосковном Орехово-Зуево медики поставили на ноги 101-летнего пенсионера, который попал в больницу с переломом бедра. Об этом пишет News.ru со ссылкой на травматолога-ортопеда филиала № 1 Орехово-Зуевской больницы Дениса Семенова.

Как рассказал врач, 101-летний россиянин оказался в медучреждении с жалобами на боль в левой ноге и невозможность самостоятельного передвижения. В ходе рентген-исследования был выявлен закрытый перелом бедренной кости со смещением. По словам пенсионера, он рухнул с кровати и не смог подняться. Вскоре его оперативно перевели в отделение травматологии и ортопедии для сбора анамнеза и обследования. В этот же день мужчине провели операцию.

Специалист уточнил, что перелом проксимального отдела бедренной кости является одной из самых распространенных травм у пожилых людей из-за снижения прочности костей. Однако при своевременном обращении за помощью современные методики предоставляют возможность полностью срастить перелом и восстановить двигательную активность.

«Через небольшой прокол ветерану была установлена конструкция для фиксации кости. Такая операция позволяет минимизировать негативное влияние травмы на организм и снизить риск послеоперационных осложнений», - раскрыл подробности операции ортопед.

Медик добавил, что в настоящий момент пенсионер чувствует себя хорошо, его уже выписали. Больницу мужчина покинул самостоятельно, использовав ходунки.

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