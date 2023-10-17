Российские хирурги удалили у пациентки гигантскую миому матки

В Хабаровске хирурги гинекологического отделения краевой больницы имени Сергеева провели успешную операцию по удалению гигантской опухоли матки у 45-летней пациентки. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального Минздрава.

Женщину долго не могли прооперировать, так как из-за гигантской миомы у нее были обильные кровотечения. Это привело к снижению гемоглобина, показатели которого важны при оперативном вмешательстве. В итоге операция прошла без осложнений. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и восстанавливает здоровье.

Ранее в этой же больнице провели аналогичную операцию по удалению миомы, вес которой составлял около шести килограммов. Пациентка давно заметила резкое увеличение нижней части живота, но за медицинской помощью не обращалась.

Миома матки - это заболевание, при котором внутри органа происходит формирование единичных или множественных узлов, которые удаляются хирургическим способом с сохранением органа.

Ранее мы писали, что в Подмосковье женщина с удвоением матки и миомой средних размеров (две матки и два влагалища) родила здорового ребенка.