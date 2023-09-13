Раскрыты способы избежать проблем с потенцией

Есть несколько способов избежать проблем с потенцией. Их озвучил уролог-андролог «СМ-Клиники» Алексей Волков.

Во-первых, мужчинам рекомендуют вести активный образ жизни: начать больше ходить или бегать.

Второй способ – посещать баню или сауну. Это положительно влияет на работу сердечно-сосудистой и нервной систем, а также гормональный фон.

Третий фактор – питание. Мужчинам важно включать в рацион нежирные виды мяса: говядину, индейку, кролик и курицу.

В-четвертых, уролог рекомендовал исключить вредные привычки – курение и употребление алкоголя, пишет Life.ru. Следует следить за массой тела.

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