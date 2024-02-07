Раскрыта опасность плесени в квартире для здоровья

При плохой вентиляции в жилом помещении, промерзании стен в зимний период и слабой герметичности окон в квартире формируются благоприятные условия для распространения плесневых грибков. Плесень вырабатывает токсины, которые при попадании в дыхательные пути человека могут провоцировать серьезные заболевания. Об этом пишет Общественная служба новостей.

При нахождении в жилом помещении с плесенью у человека могут возникать головные боли и носовые кровотечения. Вдобавок плесень раздражает слизистые глаз, носа, глотки и кожные покровы. При длительном воздействии токсинов происходит тяжелая интоксикация, поражающая сердечно–сосудистую, нервную систему, провоцирует внутреннее кровотечение, поражение почек, печени и легких.

Если не ликвидировать плесень, а продолжать жить в зараженном помещении, то продолжительное воздействие токсинов может привести к тяжелой интоксикации, которая поразит сердечно–сосудистую, нервную систему и может привести к внутреннему кровотечению, поражению почек, печени и легких.

Медики предупреждают, что накопление в организме токсинов от плесени приводит к заболеваниям, которые можно выявить лишь в специализированных лабораториях.

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