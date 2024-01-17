Раскрыта неожиданная польза зеленых бананов

Зеленые бананы так же полезны для здоровья, как и зрелые плоды. Об этом заявила врач Маргарита Провоторова, передает «Доктор Питер».

Уточняется, что в среднем бананы содержат около трех граммов клетчатки, что делает их отличной альтернативой перекусу булочками. К зеленым бананам нужно присмотреться внимание тем, кто следит за собственной фигурой, поскольку в них меньше сахаров. В зеленых бананах содержится больше клетчатки в виде неперевариваемого крахмала и пектина, поэтому они считаются пребиотиками, которые способствуют нормализации кишечной микрофлоры.

«Такие фрукты дольше сохраняют чувство сытости, содержат меньшее количество сахаров, а клетчатки в виде неперевариваемого крахмала и пектина в них больше», — отметила медик.

Помимо этого, в материале говорится, что употребление зеленого банана регулярно, благодаря наличию в его составе резистентного крахмала, способствует уменьшению вероятности развития онкологического заболевания пищевода, желудка, матки, поджелудочной железы. Вдобавок уточняется, что следует употреблять по одному банану в день, но не больше, поскольку их чрезмерное потребление может стать причиной проблем с ЖКТ.

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