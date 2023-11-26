Работает не хуже таблеток: назван простой способ снижения давления

Кровяное давление можно снизить и без приема специальных препаратов. Так, достаточно сократить количество потребляемой соли в день на 2200 мг, что соответствует одной чайной ложке. Об этом сообщает Health.

Недавно ученые провели исследование, в котором приняли участие 213 человек в возрасте от 50 до 75 лет с различными показателями артериального давления. На протяжении недели испытуемые придерживались диеты с высоким потреблением соли, а затем – с низким.

В первом случае к обычному рациону людей добавляли 2200 мг натрия (чуть меньше одной чайной ложки). А вот при диете с низким потреблением соли общее количество натрия составляло 500 мг ежедневно.

Систолическое артериальное давление участников эксперимента было снижено на 7-8 мм рт. ст., когда они придерживались диеты с низким потреблением натрия по сравнению с диетой с высоким содержанием натрия.

Как отмечают ученые, снижение артериального давления примерно на 6 мм рт. ст. сравнимо с эффектом, оказываемым обычно используемыми препаратами против гипертонии. Более того, люди, которые уже принимают лекарства от высокого давления, тоже получали пользу при ограничении потребления соли.

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