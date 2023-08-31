Крайне опасно: как пыль в квартире может сказаться на вашем организме

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что пыль в квартире грозит многими проблемами со здоровьем. Так, она может переносить вредные микроорганизмы, вызывать аллергическую реакцию и негативно влиять на состояние легких.

«Пыль в квартире попадает в дыхательные пути и часто вызывает аллергию. Развивается бронхиальная астма в случае предрасположенности. Этим людям нужна особая организация быта, чтобы пыль исключить по-максимуму», – подчеркнула врач.

Аллергическая реакция на пыль обычно проявляется в виде чихания или кашля.

Более того, в пыли дольше сохраняются различные микробы, которые вместе с ней попадают в организм человека.

По этим причинам эксперт настоятельно рекомендует регулярно убираться в квартире людям, страдающим легочными заболеваниями.

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