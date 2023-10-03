Пятилетняя девочка две недели ходила с бумажкой в носу и могла умереть: спасли врачи

В Подмосковье врачи спасли пятилетнюю девочку, которая две недели проходила с бумажкой в носу. Ребенок мог умереть. Родители не догадывались о случившемся и обратились за помощью только, когда у ребенка появился резкий запах из носа. Об этом сообщает «Доктор Питер».

В поликлинике Видновской больницы маленькой пациентке провели диагностику и нашли причину неприятности. Оказалось, что у нее было инородное тело в полости носа. Бумажка случайно попала туда во время игры. Девочка ее вдохнула, но родителям говорить об этом не стала. В итоге ей потребовалась операция под общим наркозом.

«Учитывая длительное нахождение в полости носа инородного тела, оно было спаяно со слизистой оболочкой, что представляло определенные трудности при оперативном вмешательстве», – рассказала заведующая оториноларингологическим отделением стационара Кристина Таджикулова.

По словам врачей, все эти две недели девочка была в большой опасности, так как даже маленький кусочек бумаги при вдыхании мог вызвать асфиксию. К счастью, с ребенком все хорошо, она дома с родителями.

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