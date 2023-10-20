Пять признаков мужчины, со свидания с которым лучше сбежать: как распознать нарцисса

Он красив как Аполлон, умен, харизматичен, щедр и пригласил вас на первое свидание. Казалось бы, все складывается идеально, но не спешите радоваться, ведь встреча с ним может оказаться последней, если вы заметили эти пять признаков.

1. Разговоры только о нем.

Мужчина говорит красиво и много, но только о себе любимом. Это типично для нарцисса. И, к сожалению, для него его партнерша никогда не будет на первом месте.

2. Ему нужны похвала и восхищение.

Такие мужчины должны быть в центре внимания. Они живут этим. Начиная с первого свидания, нарцисс будет постепенно «разводить» на комплименты. И это будет только усугубляться.

3. Раскрывает неприятные факты о близких и бывших.

Как любит себя, он также и не любит окружающих. Особенно, если они причинили ему боль. Нарцисс сравнивает себя с другими, и, конечно, победителем всегда выходит он.

4. Слишком много комплиментов в ваш адрес.

Да, нарциссы действительно могут одаривать вниманием и тех, кто им интересен. Но лишь первое время. Как только «добыча» попадется на крючок, все тут же прекратится.

5. Кажется чересчур идеальным.

Такие мужчины умеют очаровывать всех окружающих. Но весь этот шарм может в мгновение улетучиться, и жизнь превратится в кошмар. Так что 10 раз подумайте перед тем, как соглашаться на второе свидание.

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Источник: Lady.mail