ЗДОРОВЬЕ
05:00, 23 августа 2023
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Пучеглазие и отеки: что еще указывает на заболевание щитовидной железы

Пучеглазие и отеки: что еще указывает на заболевание щитовидной железы

© freepik

Нарушения в работе щитовидной железы влекут неприятные последствия для здоровья. Вот почему важно их вовремя заметить. Эндокринолог Эльвина Бинатова перечислила симптомы, которые укажут на заболевания, связанные с этим органом.

По словам эксперта, к нарушениям в работе щитовидной железы относятся гипотиреоз и гипертиреоз. К симптомам гипотиреоза относятся сонливость, апатия, холодные конечности, отечность, низкое давление, запоры и низкое либидо.

При гипертиреозе наблюдаются повышенная раздражительность, резкие перепады настроения, нарушения сна, резкое снижение массы тела, потливость и пучеглазие.

Также при заболеваниях щитовидной железы могут ощущаться чувство кома в горле и дискомфорт при глотании.

Источник фото:freepik
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