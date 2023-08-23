Пучеглазие и отеки: что еще указывает на заболевание щитовидной железы

Нарушения в работе щитовидной железы влекут неприятные последствия для здоровья. Вот почему важно их вовремя заметить. Эндокринолог Эльвина Бинатова перечислила симптомы, которые укажут на заболевания, связанные с этим органом.

По словам эксперта, к нарушениям в работе щитовидной железы относятся гипотиреоз и гипертиреоз. К симптомам гипотиреоза относятся сонливость, апатия, холодные конечности, отечность, низкое давление, запоры и низкое либидо.

При гипертиреозе наблюдаются повышенная раздражительность, резкие перепады настроения, нарушения сна, резкое снижение массы тела, потливость и пучеглазие.

Также при заболеваниях щитовидной железы могут ощущаться чувство кома в горле и дискомфорт при глотании.