Психологи назвали неожиданную причину ухудшения романтических отношений

Бессонница негативно влияет на романтические отношения. К такому выводу пришли психологи из университета Вилланова в Пенсильвании после проведенного многолетнего исследования.

По словам автора научной работы Эрики Слоттер, раннее ученые уделяли мало внимания повседневным мелочам, которые могут повлиять на итог отношений. Оказалось, что длительное недосыпание является серьезной и очень распространенной проблемой.

В эксперименте приняли участие студенты и сотрудники университета, состоящие в браке. В результате была выявлена взаимосвязь между плохим сном и низким качеством отношений. Так, участники, которые недосыпали в течение месяца, были склонны негативно оценивать взаимодействия со своим партнером. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в Journal of Social and Personal Relationships (JSPR).

В частности, ухудшение качества сна было связано с повышенным уровнем злости и гнева, направленного как на супруга, так и на другие аспекты жизни. Люди стали ощущать меньше близости, любви, доверия и страсти.

Ранее мы писали, что храп повышает риск инсульта и инфаркта. Нередко он является симптомом синдрома обструктивного апноэ. У людей с таким заболеванием во время сна происходит остановка дыхания.