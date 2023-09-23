Проверяйтесь хотя бы раз в год: онколог назвал главный симптом рака глаза

Рак глаза – редкий и опасный вид онкологии. На начальном этапе заболевание никак себя не проявляет. Но есть симптом, который указывать на рак.

Его назвал онколог, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин.

«Человек может обратить внимание на потерю остроты зрения», - сказал врач сайту News.ru.

Это не означает, что речь идет об онкологии – диагноз сможет подтвердить только специалист. Поэтому рекомендуется хотя бы раз в год посещать офтальмолога.

При раке глаза возможны разные патологии, например, отслойка сетчатки. Если как можно раньше выявить заболевание, то шансы на успешное лечение будут выше. На поздней стадии рака глаза наблюдаются болевые ощущения и фотопсия – появление искр или пятен в поле зрения.

Ранее сообщалось, что тщательный уход за зубами увеличивает шансы вылечить рак.

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