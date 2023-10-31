«Проклятье 50-летних»: врач Умнов назвал возможную причину смерти актера Мэттью Перри

Сильные физические нагрузки после 50 лет могут вызвать серьезные проблемы в организме. Актер сериала «Друзья» Мэттью Перри не учел этот фактор, считает преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

Врач назвал «проклятьем 50-летних», когда мужчины этого возраста считают, что могут выполнить такой же объем нагрузок, как и в молодости.

«Но резервы организма уменьшаются, пусть и с арифметической, но прогрессией, точнее — регрессией. Происходит накопление холестерина в сосудах, что вызывает нарушение кровотока», — цитирует хирурга Life.ru.

По словам медика, занятия спортом являются стрессом и для молодого организма. С увеличением возраста вероятность фатального исхода лишь растет. Серьезно усугубляют ситуацию и вредные привычки.

Напомним, ранее мы писали о том, что известно о смерти звезды «Друзей» Перри.