Проблемы со зрением и головные боли могут быть симптомами смертельной болезни

Проблемы со зрением и головные боли являются неочевидными симптомами злокачественной опухоли мозга. Об этом рассказал врач-онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин.

По его словам, признаками развития рака могут быть головокружения. При этом болевой синдром должен быть частым, особенно во время физического напряжения или из-за стресса.

«У человека могут начаться проблемы с памятью и концентрацией внимания. В целом он будет чаще уставать и изматываться даже при минимальных нагрузках. Внезапные проблемы со зрением также являются тревожными признаками заболевания», — сказал Черемушкин в беседе с News.ru.

Вместе с тем, онколог-химиотерапевт Марина Шорина рассказала, что непривычные ощущения в организме на протяжении нескольких недель также должны насторожить. Так, например, заболевание легких может проявиться болью в груди, тяжелым кашлем и кровохарканьем.

Ранее мы писали, что рак печени является одной из самых распространенных форм онкологии. Возникновению заболевания способствуют алкоголь и жирная пища.