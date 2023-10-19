Проблемы с зачатием: в какое время года женщинам труднее забеременеть

Врач-репродуктолог Юлия Колода рассказала, что в холодное время года забеременеть труднее. Об этом сообщает Газета.Ru.

Это связано с тем, что зимой уровень антимюллерова гормона (АМГ) на 18% ниже, чем летом. АМГ синтезируется органами репродуктивной системы и отвечает за формирование пола у эмбриона, а также за созревание фолликулов у женщин и сперматогенез у мужчин.

На содержание антимюллерова гормона влияет множество факторов, в том числе уровень витамина D. Поэтому ученые предполагают, что сезонность в вопросе зачатия связана именно с недостатком этого витамина. Репродуктолог отмечает, что дополнительный прием может устранять эти сезонные колебания.

«Тут нужно подчеркнуть, что касательно сезонности ученые еще не пришли к окончательным выводам, есть она или нет. Но я верю, что у каждой женщины есть свой фертильный месяц», – говорит врач.

При этом специалист подчеркивает, что в этом вопросе главное – мера. Ведь уровень витамина D тоже может быть токсичным.

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