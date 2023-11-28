Проблемы и преимущества: что происходит с иммунитетом после 60 лет

Профессор-вирусолог Хендрик Штрик рассказал в своей новой книге «Иммуногид» о том, как угасает иммунитет у тех, кому за 60. Неожиданностью стало то, что у этого явления есть преимущества. Об этом пишет «Доктор Питер».

Интересно, что иммунная система начинает стареть с первого дня нашей жизни. У разных людей это происходит по-разному, но можно выделить общие аспекты. С 60-летнего возраста работоспособность иммунной системы снижается, а вместе с ней и сопротивляемость инфекциям. Одной из причин служит то, что иммунная система больше не в состоянии вырабатывать новые антитела против патогенов. Со временем организм начинает зависеть от антител, которые были сформированы месяцы, годы и даже десятилетия назад.

Также иммунитет снижается из-за того, что уменьшается образование новых клеток в костном мозге. Кроме того, со временем иммунная система становится вялой и «теряет память». Поэтому пожилым людям рекомендуют ежегодно прививаться от гриппа, чтобы напомнить иммунной системе о штаммах.

«И наконец, ослабевают первая (неспецифическая) и вторая (специфическая) линии защиты. У пожилых людей вырабатывается гораздо больше цитокинов, то есть воспалительных веществ», – отмечается в сообщении.

Среди преимуществ этого процесса выделяют снижение восприимчивости к аутоиммунным заболеваниям. Пациенты замечают, что симптомы со временем становятся менее выраженными.

Ранее врач назвала симптомы, при которых надо срочно обратиться в поликлинику или вызвать скорую.

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