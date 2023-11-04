Привычка отсыпаться на выходных может сократить жизнь: исследование
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Главное правило хорошего самочувствия – режим дня. Так, наш сон влияет на состояние всего организма. Об этом сообщает «Доктор Питер».
Зачастую из-за плотного рабочего графика людям не удается выспаться, из-за чего в выходные они спят по 10-12 часов. Однако ученые из США выяснили, что такая привычка может негативно сказаться на здоровье.
Новое исследование прокомментировала врач Зухра Павлова.
«Все дело в нарушении циркадных ритмов – работы наших биологических часиков, отвечающих за хорошее и бодрое настроение», – пояснила эксперт.
Исследователи провели эксперимент на крысах. Так, животным изменили режим кормления, а для части грызунов стали выключать свет на 6 часов раньше обычного.
В итоге у крыс, которые были вынуждены поменять циркадные ритмы, во время сна перестало снижаться давление, что должно происходить в норме. В результате этого у них увеличился риск инсультов и снизилась продолжительность жизни.
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