Привычка отсыпаться на выходных может сократить жизнь: исследование

Главное правило хорошего самочувствия – режим дня. Так, наш сон влияет на состояние всего организма. Об этом сообщает «Доктор Питер».

Зачастую из-за плотного рабочего графика людям не удается выспаться, из-за чего в выходные они спят по 10-12 часов. Однако ученые из США выяснили, что такая привычка может негативно сказаться на здоровье.

Новое исследование прокомментировала врач Зухра Павлова.

«Все дело в нарушении циркадных ритмов – работы наших биологических часиков, отвечающих за хорошее и бодрое настроение», – пояснила эксперт.

Исследователи провели эксперимент на крысах. Так, животным изменили режим кормления, а для части грызунов стали выключать свет на 6 часов раньше обычного.

В итоге у крыс, которые были вынуждены поменять циркадные ритмы, во время сна перестало снижаться давление, что должно происходить в норме. В результате этого у них увеличился риск инсультов и снизилась продолжительность жизни.

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