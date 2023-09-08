Приведут к подагре: срочно исключите эти орехи из рациона

Некоторые любители диет заменяют вредные снеки на жареные или сырые арахис и кешью, ведь они кажутся полезной альтернативой чипсам или сухарикам. Однако врач-диетолог Римма Мойсенко утверждает, что такое лакомство может быть опасно для организма. Об этом сообщает BLITZ+.

«Арахис и кешью могут не переноситься или вызывать дополнительные изменения со стороны пуринового обмена, повышать уровень мочевой кислоты, приводить к подагре», – пояснила эксперт.

По словам медика, перебарщивать с таким перекусом не стоит. Максимально допустимая доза арахиса и кешью намного меньше, чем мы обычно съедаем за один вечер. Так, Римма Мойсенко крайне не рекомендует употреблять больше 20 граммов бобовых чаще двух раз в неделю.

Также не самыми полезными для фигуры являются миндаль, макадамия, грецкий орех и фундук. Чрезмерное употребление этих орехов может привести к паре лишних килограмм, а также создать высокую нагрузку на печень, поджелудочную железу и ЖКТ.

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