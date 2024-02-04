Природные антидепрессанты: эти продукты точно помогут улучшить настроение

Некоторые продукты могут влиять на настроение и эмоции человека в лучшую сторону. О них рассказала врач-гастроэнтеролог «СберЗдоровье» Дарья Утюмова.

Настроение улучшают нейротрансмиттеры — биологически активные химические вещества, которые воздействуют на центральную нервную систему. В их числе: серотонин, дофамин, эндорфин, триптофан, норэпинефрин. Они помогают человеку почувствовать прилив жизненных сил и вызывают положительные эмоции. Снижается выработка данных веществ при стрессе, недостатке сна и отдыха, рассказала эксперт «Известиям».

Сильнее всего улучшают настроение курятина и говядина, рыба жирных сортов (форель, лосось, тунец), морская капуста, бананы, орехи, темный шоколад, овсяная и гречневая каши, сельдерей. Из напитков помогут выработке положительных эмоций зеленый чай, вода с лимоном, имбирный чай, гранатовый сок, какао и кофе.

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