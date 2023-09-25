При каких болезнях человеку постоянно хочется есть

Если человеку хочется постоянно есть — это может быть признаком одного из заболеваний. Врач Евгений Арзамасцев назвал недуги, которые вызывают чувство неутолимого голода, пишет akpars.ru.

Одна из таких болезней, по словам специалиста, это сахарный диабет. В случае с ним клетки организма не получают достаточного питания, поэтому они постоянно в нем нуждаются.

Помимо сахарного диабета, чувство голода может вызывать нарушение работы желудочно-кишечного тракта. В данном случае речь идет о повышенной кислотности в желудке. Также человек может постоянно хотеть есть из-за проблем с щитовидной железой. Нарушение ее работы приводит к увеличению метаболизма и потреблению большого количества пищи.

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