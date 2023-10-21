Появляется по ночам: назван опасный симптом у мужчин

Хирург-уролог Марк Гадзиян указал на симптом, появляющийся ночью и обозначающий развитие двух заболеваний предстательной железы. Эти болезни чаще всего встречаются у мужчин после 45 лет.

По словам специалиста, нередко аденома и рак простаты развиваются одновременно. Он отметил случаи, когда пациентам сначала удаляли аденому, а спустя два года обнаруживали рак.

Гадзиян рассказал, если мужчина часто просыпается ночью из-за позывов сходить в туалет, это должно послужить поводом для обращения к врачу из-за вероятности развития рака простаты или аденомы. Также стоит обратить внимание на трудности с опорожнением мочевого пузыря.

Врач рекомендовал даже при отсутствии жалоб ежегодно сдавать анализ крови на простатспецифический антиген (ПСА), пишет «Доктор Питер».

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