ЗДОРОВЬЕ
13:00, 16 августа 2023
1 мин.

Потратите не больше минуты: как проверить состояние печени самостоятельно

Потратите не больше минуты: как проверить состояние печени самостоятельно

© Freepik

Существует способ самостоятельно определить, что с вашей печенью не все в порядке. Для диагностики потребуется не больше минуты.

Подробнее о методе рассказала терапевт Оксана Драпкина. По ее словам, для проверки состояния органа следует провести тест с ладонями рук.

Сразу стоит отметить, что она не гарантирует стопроцентный результат, но в совокупности с другими симптомами этот тест должен насторожить человека.

По словам специалиста, если появятся покраснения в нижней части ладоней, которые исчезают при надавливании, но потом возвращаются, то это может указывать на заболевание печени.

Печень нередко называют «молчаливым» органом: человек может не замечать проблемы с ней месяцами и годами. Некоторые патологии невозможно диагностировать без анализов. Поэтому есть опасность, что дискомфорт придет, когда болезнь будет запущена.

Источник фото:Freepik
Источник:Доктор Питер
Теги:
#здоровье
,
#Врач
Редакция

strasti.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.