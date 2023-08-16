Потратите не больше минуты: как проверить состояние печени самостоятельно

Существует способ самостоятельно определить, что с вашей печенью не все в порядке. Для диагностики потребуется не больше минуты.

Подробнее о методе рассказала терапевт Оксана Драпкина. По ее словам, для проверки состояния органа следует провести тест с ладонями рук.

Сразу стоит отметить, что она не гарантирует стопроцентный результат, но в совокупности с другими симптомами этот тест должен насторожить человека.

По словам специалиста, если появятся покраснения в нижней части ладоней, которые исчезают при надавливании, но потом возвращаются, то это может указывать на заболевание печени.

Печень нередко называют «молчаливым» органом: человек может не замечать проблемы с ней месяцами и годами. Некоторые патологии невозможно диагностировать без анализов. Поэтому есть опасность, что дискомфорт придет, когда болезнь будет запущена.