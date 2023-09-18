ЗДОРОВЬЕ
03:00, 18 сентября 2023
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Постоянное плохое настроение может говорить о проблемах со здоровьем

Постоянное плохое настроение может говорить о проблемах со здоровьем

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Некоторые люди могут слишком часто испытывать негативные эмоции. Причина этого, скорее всего, кроется в здоровье. Врач-невролог Ксения Овсянникова рассказала, какие сбои в организме могут довести человека до состояния «в моей жизни все очень плохо», передает Doctorpiter.ru.

Дефицит белка, железа, магния, витаминов В или йода может быть причиной ухудшения настроения у беременных и кормящих женщин. У тех, кто перенес коронавирус, негативные эмоции могут вызывать проблемы, связанные с нарушением состава микробиоты и повреждением кишечника. Кроме того, важную роль играет недостаток витаминов В12, В6 и других из группы В. У пожилых людей настроение портится из-за больного кишечника, множественных дефицитов и нарушения мозгового кровоснабжения.

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Редакция

strasti.ru, 2023 г. 18+

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