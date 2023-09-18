Постоянное плохое настроение может говорить о проблемах со здоровьем

Некоторые люди могут слишком часто испытывать негативные эмоции. Причина этого, скорее всего, кроется в здоровье. Врач-невролог Ксения Овсянникова рассказала, какие сбои в организме могут довести человека до состояния «в моей жизни все очень плохо», передает Doctorpiter.ru.

Дефицит белка, железа, магния, витаминов В или йода может быть причиной ухудшения настроения у беременных и кормящих женщин. У тех, кто перенес коронавирус, негативные эмоции могут вызывать проблемы, связанные с нарушением состава микробиоты и повреждением кишечника. Кроме того, важную роль играет недостаток витаминов В12, В6 и других из группы В. У пожилых людей настроение портится из-за больного кишечника, множественных дефицитов и нарушения мозгового кровоснабжения.

Ранее ярославские врачи рассказали, что общего во внешности у всех пьющих людей. Оказалось, что у тех, кто злоупотребляет алкоголем, быстро стареет кожа.