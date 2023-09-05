Пора сократить яблоки в своем рационе: врач объяснила, чем опасен этот фрукт

В яблоках много витаминов, пищевых волокон и углеводов. Поэтому эти фрукты часто берут с собой на работу или учебу в качестве перекуса. Только вот врач-эндокринолог Зухра Павлова не советует есть одни яблоки между основными приемами пищи.

«Перекус из яблока и вообще из любого фрукта – неважнецкий, даже вредный. Все-таки самый важный нутриент нашего рациона – белок. Его нельзя получать ниоткуда, кроме как из еды. Или из собственных мышц, что плохой вариант», – отмечает эксперт в своем Telegram-канале.

К тому же фрукты и сладости стимулируют центр голода, и к следующему приему пищи человек съест больше, чем хотел изначально. Более того, по словам врача, перекус яблоками повышает не только аппетит, но и уровень глюкозы.

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