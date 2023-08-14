Поможет при лечении язв и рака: как получить от арбуза все его полезные свойства

Для многих людей арбуз является любимым летним лакомством. Однако мало кто знает, что, помимо прекрасного вкуса, он обладает и полезными свойствами.

Как выяснилось, мякоть арбуза хорошо чистит организм от вредных токсинов и шлаков. Дело в том, что клетчатка лакомства улучшает деятельность полезных микроорганизмов кишечной флоры.

Кроме того, полезна и кожура арбуза. Из нее можно приготовить отвар, способствующий избавить от отеков и вылечить язвы во рту.

Обладают целебными свойствами и семечки арбуза. Отвар из сырых ядер поможет при борьбе с хроническим кашлем.

Также арбуз может быть полезен при лечении от рака. Для этого необходимо приготовить арбузный мед из зрелых плодов.