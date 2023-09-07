ЗДОРОВЬЕ
23:00, 07 сентября 2023
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Поможет при ангине: как облегчить сильную боль в горле

Поможет при ангине: как облегчить сильную боль в горле

© freepik

Боль в горле — распространенный симптом при ОРВИ, который вызывает неприятные ощущения. В беседе с News.ru терапевт Анастасия Тимощенко рассказала, как облегчить боль в горле.

По словам эксперта, для уменьшения симптома нужно использовать местные средства. Речь идет про спреи, таблетки для рассасывания и растворы для полоскания. Для облегчения глотания необходимо применять средства с анестезирующим действием или противовоспалительным эффектом.

Кроме того, антисептическим свойством обладает раствор с пищевой содой за счет электролитного состава. Помогут уменьшить боль в горле и смеси из различных трав.

«Любой раствор для полоскания уменьшает боль за счет физиологического промывания и стимуляции выработки слюны с защитными свойствами за счет лизоцима», — резюмировала специалист.

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Источник фото:freepik
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