Почему снятся кошмары и чем они опасны: мнение врачей

Хороший и качественный сон – залог крепкого здоровья и отличной работы всего организма в течение дня. Однако иногда люди на протяжении ночи вынуждены не отдыхать, а испытывать стресс из-за кошмаров. Почему они снятся и чем это опасно, рассказали врачи в разговоре с изданием «Абзац».

По мнению невролога Марины Аникиной, плохие сновидения чаще всего видят люди с эмоциональными или физическими нагрузкам, а также те, кто по работе сталкивается в большой ответственностью. Во втором случае человек может во сне трудиться, и это не приносит ему должного отдыха.

Если подобные кошмары повторяются несколько раз в неделю, то это приводит к повышенной утомляемости, ухудшению настроения и потери тонуса. Кроме того, плохие сны могут спровоцировать дефицит белка.

Также на этот счет высказался и профессор, сомнолог, заслуженный врач РФ Роман Бузунов. Он считает, что, если справиться с «рабочими» снами не получается, то следует снизить нагрузку, сменить род деятельности или взять отпуск.

«Мозг анализирует поступающую информацию и принимает решения. Если у нас остаются нерешенные проблемы, мозг постоянно обращается к этим ситуациям, не может принять решение и забыть их», - объяснил эксперт.

Ранее были названы три причины не удалять зубы мудрости.