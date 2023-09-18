Почему пластическую операцию Киркорова на животе назвали смертельно опасной

Существуют пластические операции, которые максимально опасны для жизни. Одну из них недавно перенес король отечественной эстрады Филипп Киркоров. Врач Илья Алмазов перечислил Пятому каналу, каким рискам подвержена пластическая хирургия.

Самая главная опасность — летальный исход. Все остальные риски, по словам специалиста, связаны с осложнениями, которые поддаются корректировке.

Длительные операции, которые продолжаются свыше шести часов, небезопасны для пациентов. Также больше всего риску подвержены те, кто решился на пластику живота, липосакцию и бодилифтинг. «Новым» животом, к слову, теперь может похвастаться певец Филипп Киркоров.

Ранее актриса Елизавета Арзамасова похвасталась результатами пластики. Она показала публике обновленное лицо.