ЗДОРОВЬЕ
20:00, 11 декабря 2023
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Почему овощи и фрукты нельзя мыть средствами с пометкой «эко» или «детское»

Почему овощи и фрукты нельзя мыть средствами с пометкой «эко» или «детское»

© Freepik

Овощи и фрукты из магазинов и с рынка нельзя мыть с помощью средств с пометками «эко» и «детское». Об этом заявила врач-гастроэнтеролог Мария Лопатина.

По словам специалиста, частицы средства могут попасть в кишечник: это нарушает микрофлору органа. Особенно опасны антибактериальные средства.

«После этого в организме человека развивается синдром раздраженной кишки, который очень сложно убрать», — сообщила врач Пятому каналу.

Лопатина рассказала, как правильно мыть овощи и фрукты. Так, малину, абрикосы советуют замочить в воде. Только потом их нужно промывать проточной водой. С жестких фруктов после промывания водой рекомендуется счищать кожуру.

Ранее мы подробно писали о том, что такое синдром чая с бутербродом и чем он опасен для человеческого организма.

Источник фото:Freepik
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