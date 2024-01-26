Почему отеки появляются не только за ночь, но и днем: врач назвала шесть причин

Врач-терапевт, дерматолог Ирина Баранова рассказала, каковы причины, что утром человек просыпается с отеками, даже если спал на спине, и сталкивается с такой же проблемой днем, замечая следы от резинки носков и трусов.

Подробнее о причинах отеков специалист сообщила в своем Telegram-канале.

Одна из них – дефицит белка в рационе. Баранова отметила, что часто важным оказывается обеспечение его адекватного усвоения.

Вторая причина отеков – гипотиреоз и дефицит йода. Устранив его, человек перестанет страдать отеками.

Третья причина – анемия. Сама по себе она не вызывает отеки, но приводит к тканевому гипотиреозу, поэтому следует устранить дефицит железа.

Избыток соли тоже играет свою роль, но только если у человека есть дефицит белка и тиреоидной функции. В здоровом организме обычно отеков из-за умеренного избытка соли не бывает.

Пятая причина – избыток углеводов и гликация коллагена, которые решаются уменьшением количества потребляемых углеводов и за счет использования анти- и дегликирующих средств.

На отеки влияет дисбаланс мышечного и сосудистого тонуса. Помогут сто прыжков на пятках, прессотерапия, лимфодренажные упражнения.

Ранее сообщалось о трех причинах, по которым не стоит удалять зубы мудрости.

(Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения проконсультируйтесь со специалистом)