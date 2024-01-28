Почему опасно самостоятельно назначать себе калиеву диету: объясняет врач

Пожилая жительница Московской области едва не умерла из-за калиевой диеты. Нутрициолог и терапевт Анна Белоусова объяснила, почему не стоит самостоятельно назначать себе такой тип питания.

Специалист рассказала об этом в интервью телеканалу «360». По словам врача, при калиевой диете из организма выводятся другие минералы. Это может привести к проблемам с артериальным давлением, в том числе к обморокам.

А самое страшное, как отметила Белоусова, это угроза миокарда. При этом могут развиваться нарушения ритма вплоть до остановки сердца.

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