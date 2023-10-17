Почему опасно красить волосы осенью: названы четыре причины

После жаркого лета нередко женщины и мужчины сталкиваются с тем, что их волосы потеряли былую красоту. В попытках их «реанимировать» осенью они записываются в салон для обновления цвета и совершают тем самым страшную ошибку, ведь такой шаг может стать опасным и вовсе привести к потере шевелюры.

Как считает трихолог Юлия Малышева, существуют четыре веские причины, из-за которых на время лучше отказаться от покраски волос, чтобы не навредить им еще больше. Первая – локоны уже сильно пострадали от ультрафиолета. Постоянное излучение снижает способность кожи головы самостоятельно восстанавливаться. Также это является «триггером» для возникновений различных заболеваний.

Вторая – соленая вода тоже сильно воздействует на волосы с отрицательной стороны. Зачастую люди забывают их промывать после моря, что приводит к печальным последствиям.

И последние две причины – избыточная влажность и резкая смена климата. Все это пагубно сказывается на качестве волос, и необходимо время для их восстановления. Обратите лучше внимание на различный уход: маски, крема, бальзамы. А вот краски и горячие щипцы отложите.

Ранее врач назвала 3 простых способа, позволяющих улучшить пищеварение.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения проконсультируйтесь со специалистом.

Источник: Леди Mail.ru.