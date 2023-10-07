ЗДОРОВЬЕ
17:00, 07 октября 2023
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Почему некоторые мужчины падают в обморок при виде крови: причина кроется в детстве

Почему некоторые мужчины падают в обморок при виде крови: причина кроется в детстве

© Freepik

Случаи, когда мужчины испытывают боязнь крови и даже падают в обморок, нередки. Бывает, что при виде своей или чужой крови у них появляются тошнота, головокружение, дрожь в руках и ногах. Врач лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина назвала причину развития гемофобии.

По ее словам, иногда причина кроется в детстве: родители могли ругать детей за любые царапины и порезы. Потом во взрослом возрасте вид крови вызывает переживания и страх.

Обморок может развиваться не только при виде крови, но и просмотре хоррора по телевизору, при разделке мяса, пишет Life.ru.

Гемофобию лечат психологи и психотерапевты. Порой требуются лекарственные препараты – длительность приема определяет врач.

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Источник фото:Freepik
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