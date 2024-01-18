Почему не стоит окунаться в прорубь на Крещение в футболках на голое дело: объясняет священник

19 января православные христиане отмечают Крещение Господне. В этот день многие верующие купаются в проруби. Глава отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии, иеромонах Макарий (Маркиш) посоветовал не окунаться в нее в футболках на голое тело.

Священник рекомендует выбирать те же вещи, что и для похода в бассейн. Верующим стоит следовать нормам цивилизованного поведения и не изобретать что-то дополнительное.

«В футболках на голое тело я не вижу смысла. В древней церкви, например, священники не крестили женщин — для этого были созданы специальные церковные чины, потому что мужчинам смотреть на полуобнаженное женское тело было немыслимо», — цитирует его «Москва 24».

После участия в ритуале нужно надеть теплые вещи: обувь и верхнюю одежду, а голову окутать в шарф.

Ранее мы писали о том, что ни в коем случае нельзя делать на Крещение. Подробности читайте в этом материале.