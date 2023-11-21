Почему мандарины опасны: три веские причины избавиться от этих фруктов

Мандарины являются не только довольно-таки вкусным фруктом, но и символом новогодних праздников. Многие едят их чуть ли не килограммами, даже не подозревая об опасности, которую они в себе несут. Врач-гастроэнтеролог Ирина Василевицкая отметила, что у этих цитрусовых довольно много полезных свойств, но при этом есть несколько веских причин избавиться от них немедленно.

1. Вред для зубной эмали

В мандаринах содержатся фруктовые кислоты и сахара, которые негативно сказываются на здоровье полости рта. Вероятно, что после их употребления у вас появится зубной налет и начнет развиваться кариес. Чтобы этого не допустить, следует после еды полоскать рот водой.

2. Опасны для чувствительного желудка

Отказаться от мандаринов стоит людям с гастритом, язвой и колитом, так как они могут вызвать обострение заболеваний. Кроме того, переедание фруктов приводит к вздутию и проблемам со стулом.

3. Калорийность

Никогда не стоит забывать, что мандарины являются самым калорийным фруктом. В них содержится достаточно большое количество сахара, что является опасным для пациентов с диабетом.

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Источник: «Доктор Питер»