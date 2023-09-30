Почему малоимущим не раздают продукты с истекающим сроком годности

В России ежегодно образуется 17,5-18 млн тонн отходов, среди которых есть продукты с истекающим сроком годности. Почему их не раздают малоимущим, а выбрасывают, ответил академический руководитель магистратуры «Менеджмент в ритейле» Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Александр Лебедев.

По его словам, для полноценной работы модели фудшеринга нужны изменения на законодательном уровне. Требуются корректировки в налогообложении: это будет стимулировать торговые сети не выбрасывать подобные товары, а передавать нуждающимся.

Лебедев рассказал сайту aif.ru, что нужно развивать специальные некоммерческие организации. Они будут доставлять такую еду до конкретных людей, потому что магазины должны развести потоки обычных потребителей и потребителей бесплатных продуктов. Деятельность НКО будет зависеть от волонтеров. Поэтому необходимо развивать волонтерские движения, говорит эксперт.

Специалист отметил, что бесплатная еда не должна лежать на полках магазинов – ее нужно доставлять адресату. Ведь часто потребителями бесплатной еды становятся маломобильные граждане, которые физически не способны дойти до магазина.

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