Почему люди часто возвращаются к бывшим партнерам после измены

Найдена причина, по которой люди часто возвращаются к бывшим партнерам, несмотря на измену. Ее назвала психолог Дарья Дугенцова.

«Часто люди возвращаются к своему партнеру после измены из-за обесценивания своих чувств и эмоций», - сказала специалист сайту NEWS.ru.

Человек думает, что не сможет без отношений с возлюбленным и без него самого. Чтобы разобраться в случившемся, многие обращаются к психологу. Одни винят себя в неверности, другие чувствуют злость, третьи впадают в депрессию.

Дугенцова считает: важно понять, что прошлое ушло и не повторится. Когда человек начинает думать о будущем и строить планы, можно сделать вывод, что он выздоравливает от предыдущих отношений и наконец пришел в себя.

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