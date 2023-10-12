Почему лысеющие люди чаще болеют раком кожи

Ученые в Австралии обнаружили связь между облысением и раком кожи. Они исследовали около 29 тысяч мужчин, имеющих меланому, и пришли к неутешительному выводу.

При частичном или полном выпадении волос вырастает риск развития рака кожи. По мнению ученых, это связано с большим воздействием солнца на участок, где частично или полностью отсутствуют волосы.

Также установлено, что заболевание чаще поражает возрастных мужчин и тех представителей сильного пола, кто имеет светлую кожу, пишет HealthNews. В этой связи исследователи предупредили о необходимости носить головные уборы и использовать защитные кремы от солнца.

Ранее сообщалось о том, какой продукт надо есть, чтобы «затормозить» рак. Он способствует замедлению умирания клеток. Лучше употреблять его на завтрак.