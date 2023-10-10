Почему инфаркты часто случаются осенью

Инфаркт, или некроз части сердечной мышцы, часто приходится на осенний период. Почему так происходит, ответила врач высшей категории Ольга Ованесова.

По словам специалиста, осень – период смены погодных условий. Иногда это происходит слишком резко. На самочувствии людей сказываются падение атмосферного давления и повышение влажности воздуха.

Ованесова рассказала, что часть пациентов сталкивается с повышением вязкости крови – она становится более густой, это приводит к развитию серьезного, угрожающего жизни заболевания.

Чтобы инфаркта не произошло, следует принимать препараты для разжижения крови, сказала врач Пятому каналу.

Ранее сообщалось, что актер Кевин Спейси попал в больницу с подозрением на инфаркт. Это случилось во время кинофестиваля в Узбекистане. Сначала у Спейси стала неметь левая рука.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.