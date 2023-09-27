Пить кофе, чтобы похудеть: действительно ли от такой диеты есть эффект

Многие сейчас обсуждают кофейную диету, благодаря которой якобы можно похудеть. В Сети пишут, что для этого нужно пить кофе в течение трех, семи или четырнадцати дней, с молоком или без него, вместо еды или с небольшой добавкой низкокалорийных продуктов. Диетолог, гастроэнтеролог и нутрициолог Ольга Дедкова в беседе с «Доктор Питер» рассказала о недостатках этой диеты.

По словам специалиста, эта диета слишком экстремальная и несбалансированная, а еще имеет ряд недостатков. К примеру, имеет непродолжительный эффект.

«Снижение веса при кофейной диете в большей степени достигается за счет мочегонного эффекта кофеина. Таким образом, человек теряет исключительно излишки жидкости, но никак не жировые запасы», – предупреждает врач.

Кроме того, эта диета имеет много противопоказаний. Она не подходит беременным женщинам, людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта: гастритами, язвами, синдромом раздраженного кишечника. При болезни сердца и сосудов тоже вредно много пить кофе. А люди со склонностью к неврозам могут почувствовать тревожность и панику после употребления такого количества напитка.

«Сразу после возвращения к нормальному рациону лишние килограммы вернутся обратно, причем, скорее всего, уже с довеском. Обмен веществ после подобных диет обычно замедляется, и его приходится долго приводить в норму», – говорит специалист.

Для похудения нужен сбалансированный рацион и физическая нагрузка. Остальные методы дадут короткий эффект. Кофе пить можно, но не надо заменять им нормальную пищу. По словам диетолога, оптимальной суточной дозой для взрослого человека являются 1-2 чашки напитка. Нужно выбирать черный кофе без молока и сливок. И тем более отказаться от сиропов.

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