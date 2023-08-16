Переломы и сотрясения: детские батуты опаснее, чем вы думаете

Врач Павел Семиченков рассказал, чем опасны для детей прыжки на батуте.

По его мнению, перед прыжками на батуте нужно обязательно разогреваться, делать разминку. В противном случае можно подвернуть коленный сустав.

«Наиболее частые травмы, которые дети, подростки, да иногда и сами взрослые получают на батутах — это повреждение связок голеностопного, коленного сустава, травмы лицевого отдела черепа», — сказал Семиченков.

Он добавил, что бывают случаи, когда ребенок бьет сам себя коленом во время прыжка. Тем самым он может повредить челюсть или выбить зубы.

Также бывают случаи, когда дети вылетают за пределы батутной зоны и получают множественные травмы – переломы конечностей, сотрясение головного мозга.

Родителей предупреждают о том, что подобные игры должны проходить под присмотром взрослого человека, а еще лучше – тренера.