Педиатр рассказала, как избежать обморожения щек у ребенка

Педиатр Анастасия Мухина рассказала, как избежать обморожения щек у ребенка. Об этом сообщает портал E1.ru.

Детская кожа гораздо нежнее, чем у взрослых. Вот почему во время прогулки на морозе их щеки становятся алыми. Увидев это, многие родители начинают давать детям таблетки от аллергии. По словам Мухиной, холодовой панникулит не нужно лечить. Вместо этого педиатр дала мамам ценные советы.

По словам эксперта, в холодную погоду стоит сократить прогулки с детьми до минимума. Особенно не рекомендуется выходить на улицу в вечернее время.

Если же по каким-то причинам ваш ребенок оказался на улице, то стоит следить за тем, чтобы открытые участки кожи не намокали. Также перед выходом на свежий воздух нужно нанести на детскую кожу колд-крем.

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