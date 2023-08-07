Пальцы увеличились, а предплечья опухли: у мужчины обнаружили неизвестную инфекцию после укуса кошки

В Великобритании мужчина заразился неизвестной инфекцией после укуса бездомной кошки. У него сильно распухли и покраснели руки, и справиться с этим помогли только три разных вида антибиотиков.

Случай 48-летнего британца рассмотрели ученые Кембриджского университета. Они отметили в исследованиях, что у пациента была найдена ранее неизученная бактерия. Сначала пострадавшему сделали прививку от столбняка, но это не дало никакого результата. Состояние становилось все хуже – пальцы увеличивались в размерах, предплечья опахали, открывались раны.

В итоге поврежденные ткани удалили хирургическим путем. Они были переданы на анализ, в результате которого удалось установить, что неизвестный микроорганизм похож на стрептококк, но не является им. Геном этой бактерии не соответствовал ни одному зарегистрированному штамму. Поэтому ученые пришли к выводу, что кошка передала через укус мужчине новый род грамположительных бактерий, называемых Globicatella.

Ранее мальчик захотел стать супергероем и дал укусить себя ядовитому пауку.