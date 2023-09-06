Отвечает диетолог: почему при болезни почек нельзя есть мясо

Врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал самые вредные продукты для почек. В список входит соленая рыба, чипсы и мясо. Об этом сообщает «Москва 24».

Мужчина подчеркнул, что при проблемах с почками опасно есть пересоленные продукты, так как избыток соли создает дополнительную нагрузку на парный орган.

По словам диетолога, также стоит обратить внимание на количество копченых и жареных блюд. В больших количествах это тоже очень вредно.

«Они содержат такие токсичные вещества, которые могут, проходя всякий раз через почки, отравлять их клетки и снижать функциональную активность органа», – подчеркивает Гинзбург.

Многие любят мясо, но не догадываются, что и оно может навредить. Особенно, если употреблять мясо в больших количествах. Насторожиться стоит культуристам, которые употребляют продукты для роста мышц и соблюдающим диету Дюкана.

Диетолог предупреждает, что избыток белка создает в крови избыток аминокислот, с которыми почкам приходится «возиться». Они от этого скорее изнашиваются.

Ранее мы писали о том, какие завтраки могут вызвать рак кишечника.