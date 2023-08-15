Открытие ученых: победить комаров можно, отключив им слух

Британские биологи нашли способ, как бороться с комарами. Но для этого нужно отключить им слух. Известно, что самцы комаров находят самок именно благодаря слуху, что если отключить эту функцию, чтобы они не размножались?

Поиск партнера для комара начинается на закате. Насекомые сбиваются в рой, где прислушиваются к звукам и ищут самок. Ученые из Королевского колледжа Лондона обнаружили слуховые рецепторы, которые активны в эти моменты, и вычислили инсектициды, точно блокирующие их работу. Они считают, что в будущем это поможет контролировать количество комаров, которые могут переносить опасные заболевания.

Марта Андре рассказала, что они с коллегами исследовали слух комаров определенного вида, которые разносят малярию и другие заболевания. Они умерщвляли самцов во время поиска партнерши, после чего выделяли РНК, чтобы определить, какие именно гены в их «ухе» проявляли наибольшую активность в этот момент.

Выяснилось, что ген рецепторов октопамина работает активнее других. Он выполняет множество сигнальных функций в нервной системе разных животных. Ученые считают, что нарушив активность этих слуховых рецепторов, можно помешать самцам искать самок. Значит, численность комаров может сократиться.

На данный момент биологи находятся в поисках наиболее эффективных препаратов точного и целенаправленного действия.

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