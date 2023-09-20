Откажитесь от этого напитка после 45 лет, если не хотите навредить почкам

С возрастом наш организм становится все более чувствительным к внешним факторам, в том числе к продуктам питания. По словам экспертов в области здравоохранения, злоупотребление газированными напитками после 45 лет может серьезно навредить почкам. Об этом сообщает PrimaMedia.ru.

Дело в том, что избыточное употребление содовой воды может стать серьезной угрозой для здоровья. Прежде всего в газированных напитках, особенно темных, содержится фосфорная кислота, которая зачастую приводит к повышенному уровню фосфатов в крови. Это, в свою очередь, нарушает баланс кальция и фосфора в организме, что негативно сказывается на костях и почках.

Также многие газированные напитки содержат избыток сахара, что может привести к развитию диабета 2 типа. А кофеин и натрий в составе содовой воды нередко повышают кровяное давление.

Эксперты рекомендуют сильно сократить употребление газированных напитков или полностью исключить их из рациона, особенно после 45 лет. Вместо этого лучше обратить внимание на здоровые альтернативы, такие как вода, натуральные фруктовые и овощные соки без добавления сахара.

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